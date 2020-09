TMW - Gallo: "Giampaolo? Allenare il Milan dello scorso anno era difficile per tutti"

L'allenatore Fabio Gallo si è collegato in diretta a TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto, per parlare dell'ex allenatore rossonero Marco Giampaolo: "Non l'ho sentito, ma per scelta. So quanto lavori e sia concentrato nella preparazione e non voglio disturbarlo. Lo andrò a trovare a breve senz'altro: per lui è la grande occasione, il Milan dell'anno scorso era difficile per chiunque e Pioli ha fatto più miracolo, ma prima alla Sampdoria ha fatto vedere buone cose. Giampaolo è uno che ha bisogno del tempo per lavorare".