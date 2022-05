TMW - Hellas Verona, come arriva la formazione di Tudor alla gara con il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttomercatoweb ha stilato il report dell'Hellas Verona in vista della partita con il Milan. Questa l'analisi: "Dopo l’esclusione di Cagliari, potrebbe ritrovare posto nel terzetto Koray Gunter, che torna in pole per affiancare Ceccherini e Casale in difesa. Le alternative sono Sutalo o l'arretramento di Tameze, che a quel punto libererebbe un posto in mediana per Hongla. Faraoni e Lazovic saranno i due esterni, a sigillo di Ilic e appunto Tameze (più defilato Veloso, che è in ripresa ma partirà con ogni probabilità dalla panchina), che si divideranno la cabina di regia. Nessun dubbio per quel che concerne l’attacco: Barak sarà il collante tra mediana e reparto offensivo, dove faranno coppia Caprari e il Cholito Simeone, determinato a rompere il digiuno che resiste dal quattro aprile scorso"