TMW - I 10 giovani candidati all’exploit: presenti 2 giocatori del Milan

Dopo una breve pausa, torna la Serie A! La stagione 2020/21 avrà ufficialmente inizio domani alle 18, con la sfida del Franchi tra Fiorentina e Torino. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà in questa giornata di vigilia con approfondimenti e speciali, per scoprire tutto quello che c'è da sapere sul nuovo campionato.

Ecco la lista dei 10 giovani che potrebbero esplodere e ripercorrere la strada tracciata lo scorso campionato da Sandro Tonali:

Aaron Hickey, Bologna - Terzino sinistro classe 2002 prelevato dagli Hearts, è un terzino mancino di spinta su cui si erano posati gli occhi delle big europee. In primis del Bayern Monaco.

Alexis Saelemaekers, Milan - Nella seconda parte della scorsa stagione si è guadagnato minuti, apprezzamenti e il riscatto da parte dei rossoneri. Pioli ci punta, se l'evoluzione fosse l'arretramento a terzino?

Pierre Kalulu, Milan - Classe 2000 arrivato dal PSG, il difensore ha ben impressionato nella fase di preparazione. Può diventare una bella sorpresa all'interno delle rotazioni di Pioli.

Ivan Ilic, Verona - Arrivato dal Manchester City dove è stato "liberato" dall'U23 ora allenata da Maresca, è trequartista tecnico e rapido. E' stato scelto perché adatto alla filosofia calcistica di Juric.

Luis Rojas, Crotone - Buon fisico e ottima tecnico, il cileno è un centrocampista classe 2002 su cui il club calabrese ha scelto di scommettere. Gli scout ne raccontano meraviglie, saprà confermare le attese?

Sebastian Walukiewicz, Cagliari - Difensore centrale classe 2000, ha già diverse presenze in Serie A. Di Francesco vuole puntarci, il Cagliari ci crede, il futuro è tutto dalla sua parte.

Nico Dominguez, Bologna - E' quasi un fuori quota, in questa lista. Ma ancora in Italia si è visto poco delle sue qualità e questa stagione è quella indicata per la definitiva esplosione. Da protagonista.

Wilfried Stephane Singo, Torino - Nel precampionato si è fatto vedere e chissà che Giampaolo non decida di dargli fiducia. Parte alle spalle di Vojvoda.

Musa Juwara, Bologna - Il classe 2001 si è già fatto conoscere, sul campo. Mihajlovic lo coccola e se lo tiene stretto e certamente durante il campionato punterà anche su di lui.

Kristoffer Askildsen, Sampdoria - Centrocampista dinamico e di personalità, il classe 2001 ha già esordito e già segnato in Serie A, contro il Milan. Che sia l'anno della consacrazione?