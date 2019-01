TMW - I fatti del 2018: CR7 spinge Higuain al Milan

Il 10 di luglio del 2018 ha inizio l'avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Contestualmente ha fine quella di Gonzalo Higuain, messo sul mercato per una questione economica - e per risparmiare i sedici milioni lordi di ingaggio - per non dover cedere anche Paulo Dybala e Mario Mandzukic. Per il primo c'era un interessamento importante da parte del Real Madrid sul gong, mentre il croato aveva detto di no, qualche tempo prima, alle sirene cinesi. Così Higuain è diventato merce di scambio, con il Milan molto interessato - dovendo cedere i propri centravanti, da Bacca a Kalinic - e in prima fila. Ci sarebbe stato il Chelsea, con Maurizio Sarri, ma l'idea degli Abramovich è quella di non rinnovare contratti agli ultratrentenni per più di due anni, impossibile quindi arrivare a Higuain.

Così, dopo un tira e molla durato tre settimane, Higuain arriva al Westin Palace di Milano, a inizio agosto, accompagnato dal fratello e una folla festante. Non sta andando esattamente come se lo era immaginato, probabilmente, ma il Milan è a un punto dalla Champions League, mentre il Pipita è tornato, redivivo, a segnare nell'ultimo turno con la SPAL.