TMW - I top 100 della Serie A: Brahim Diaz si classifica al 64° posto

Tuttomercatoweb ha stilato la top 100 TMW, una classifica creata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite. Al 64esimo posto figura Brahim Diaz. Questa la giustificazione: "Lo spagnolo si fa notare da subito per il grande talento e la capacità di saltare l'uomo, cosa non da poco visti i tempi. Forse troppo leggerino, ha vissuto buona parte della stagione da rincalzo salvo poi essere chiamato in causa nel momento più importante, svoltando letteralmente la squadra: è l'arma vincente nella partita-spareggio contro la Juventus, si ripete contro il Torino. E mostra un grande attaccamento alla causa, nonostante sia in prestito secco"