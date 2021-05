TMW - I top 100 della Serie A: Kessie si classifica al ventunesimo posto

Tuttomercatoweb ha stilato la top 100 TMW, una classifica creata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite. Al ventunesimo posto figura Kessie. Questa la giustificazione: "Lo chiamano "Il Presidente" perché una volta parcheggiò per sbaglio nel posto di Ivan Gazidis. Ma il soprannome rende bene l'idea della leadership che si è conquistato in questi anni al Milan. Una stagione funestata da una serie fantozziana, per non dire inquietante, di infortuni ai quali si è aggiunta la variabile impazzita del Covid. L'ivoriano sembrava essere immune da tutto: una sola partita saltata per squalifica. Giocatore imprescindibile per la sua fisicità che permette di contrastare le avanzate avversarie, ma anche per il supporto che dà davanti. 13 le reti segnate, 11 delle quali su rigore. Le ultime due decisive per l'approdo in Champions"