TMW - Il Brighton su Frattesi del Sassuolo: c'è anche la Roma, il Milan rimane vigile

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggetto del desiderio di molti nello scorso mercato, il centrocampista Davide Frattesi potrebbe tornare ad esserlo anche nella finestra invernale. Il classe '99 del Sassuolo (4 gol segnati in questo campionato) ha ammiratori non solo in Serie A: secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, su Frattesi è da registrarsi un forte interessamento del Brighton in Premier League, allenato da De Zerbi, anche se il giocatore avrebbe una preferenza per il campionato italiano e, in tal senso, è più che in piedi l'ipotesi Roma già a gennaio. I giallorossi hanno bisogno di rinfoltire il proprio centrocampo e la presenza di una percentuale sulla futura rivendita (30%) potrebbe alleggerire l'esborso e facilitare l'affare. Leggermente calata anche la valutazione del Sassuolo, pronto a scendere rispetto ai 30 milioni di euro chiesti in un'estate fatta di ricche cessioni. Sul conto di Frattesi, comunque, rimane anche vigile anche il Milan, che aveva tentato degli approcci già tra luglio e agosto scorsi.