TMW - Il gran gesto del Milan verso i tifosi: ascoltare e correggere gli errori. Che non sia isolato

Tacciar di populismo il Milan sarebbe fuorviante e pure sbagliato. La società rossonera merita un applauso perché ha saputo fare qualcosa che, nel mondo del pallone, non è comune e consueto sotto ogni aspetto. Ascoltare, capire, riconoscere gli errori. Ha più che dimezzato i prezzi dei biglietti per la Champions League, dopo le esose richieste fatte inizialmente che avevano scatenato la durissima reazione dei tifosi.

IL BEAU JESTE DI GAZIDIS Ivan Gazidis ha scritto, negli scorsi giorni, una lettera a cuore aperto, dopo che il club ha provato a spalancare prima il portafogli, raccontando che sbagliando s'impara. E che gli uomini, i dirigenti e le società intelligenti sanno e possono tornar sui propri passi. Il nuovo listino è un salto triplo incontro ai tifosi che già da prima avevano ringraziato per il beau jeste.

NON SIA UN GESTO ISOLATO Che non sia un gesto isolato, per il Milan e pure un ammonimento per le altre società. Non passi neppure per populismo e per la volontà d'aggraziarsi i sostenitori, perché dopo tanta assenza dalla Champions e pure dagli spalti, c'è chi avrebbe fatto ben più d'un sacrificio per esserci. In altri paesi il ticketing ha prezzi ancor pià elevati, però nel caso della gara di Champions del Milan, le cifre avevano fatto scoppiare una lecita reazione dei sostenitori. E sapersi correggere, saper ascoltare, è un gran passo, in un mondo chiuso come il calcio.

I NUOVI PREZZI I tagliandi saranno messi in vendita online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan, a partire da 39 euro per gli abbonati alla stagione 2019/2020. Le vendite dei biglietti per i successivi match casalinghi del girone di Champions League (contro Porto e Liverpool) verranno aperte nelle prossime settimane. Ecco nel frattempo i nuovi prezzi:

Tribuna Onore Rossa: € 420

Poltroncine Rosse centrali (P-R): € 390

Poltroncine Rosse (N-O-S-T): € 320

Primo Rosso (A-B-L-M-H-I-V-Z): € 200

Primo Rosso laterale: € 120

Tribuna Arancio Centrale: € 310

Tribuna Arancio: € 280

Poltroncina Arancio Centrale X: € 280

Poltroncina Arancio Centrale: € 230

Poltroncina Arancio: € 190

Primo Arancio: € 129

Primo Arancio Laterale: € 109

Primo Verde: € 89

Primo Verde – Family: € 89

Primo Blu: € 89

Secondo Rosso Centrale: € 119

Secondo Rosso Laterale: € 109

Secondo Arancio Centrale: € 109

Secondo Arancio Laterale: € 89

Secondo Verde: € 54

Secondo Blu: € 54

Terzo Rosso Centrale: € 44

Terzo Rosso Laterale: € 39

Terzo Blu: € 39