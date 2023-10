TMW - Il Milan avrà la seconda squadra: contatti avanzati per la creazione dell'Under23

Dopo Juventus e Atalanta, anche il Milan ha intenzione di iscrivere la seconda squadra alla prossima Serie C. I contatti sono in fase avanzata, perché il club ha intenzione di non rimanere indietro e cercare di sviluppare i propri talenti in casa. Bartesaghi, che ieri ha firmato il primo contratto da professionista con i rossoneri, è solo la punta di un iceberg che vede anche il talento di Francesco Camarda in rampa di lancio, nonostante abbia tre in meno rispetto al terzino sinistro.

Se è vero che Inter e Sassuolo hanno mostrato interesse per l'anno prossimo, il Milan pare abbia messo la freccia su tutti quanti. Resta da capire in che girone sarà però inserito e se cambieranno, eventualmente, le regole per l'inserimento di un'ulteriore seconda squadra. Il primo problema è che il Milan non può essere inserito nel girone di Atalanta o Juventus, quindi niente girone A o B. Dovrà essere inserito giocoforza nel C, cioè quello delle squadre del sud, con il risultato che avranno trasferte lunghe praticamente una settimana ogni due. Questo a meno che un'altra squadra - la Roma? la Lazio? - abbia intenzione di inserire la propria seconda squadra.

Attualmente, poi, il Milan dovrebbe versare un milione e mezzo a fondo perduto per cercare l'iscrizione, ma se non dovesse fallire nessuno non ci sarebbe spazio. Cosa significa? Quest'anno l'Atalanta ha preso il posto del Siena, finito addirittura in eccellenza, che non ha presentato la fideiussione per iscriversi. Sarà un tema alla fine della prossima Primavera. Quel che è certo è che i rossoneri hanno in programma di avere l'under23 per la stagione 2024-25.