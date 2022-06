TMW - Italia, anche Pobega lascia il raduno della Nazionale

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo Alessandro Florenzi anche Tommaso Pobega lascerà il ritiro della Nazionale, a due giorni dalla gara contro la Germania. Il centrocampista del Milan è infatti indisponibile e farà rientro al club per le cure del caso. Resta invece in gruppo fino al termine del raduno Sandro Tonali, che sarà squalificato dopo il giallo ricevuto ieri sera. Domani mattina gli azzurri partiranno per Dusseldorf mentre nel pomeriggio, come da programma, andranno in scena conferenza stampa e allenamento a Moenchengladbach.