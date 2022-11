TMW - Italia, Tonali nella formazione B (riserve) nelle prove tattiche di oggi

Fonte: tuttomercatoweb.com

Prove tattiche nel primo allenamento della settimana per l'Italia di Roberto Mancini, ritrovatasi oggi a Coverciano per preparare le amichevoli contro Albania e Austria. Il commissario tecnico ha schierato in campo due squadre per la prima partitella, rispettivamente con un 3-4-3 e un 3-5-2. Nella prima formazione, che dovrebbe ricalcare grossomodo quella che si schiererà titolare contro la squadra di Reja, da segnalare due alternanze nel tridente: tra Chiesa e Grifo e tra Politano e Zaniolo. Dopo una prima parte di partitella, Chiesa, Pafundi, Fagioli e Politano si sono spostati su un altro campo e hanno effettuato lavoro differenziato, per poi tornare a disputare la partita.

3-4-3: Meret; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Verratti, Barella, Dimarco; Politano o Zaniolo, Raspadori, Chiesa o Grifo.

Nella formazione B iniziale alternanza Pafundi e Pinamonti, con il gioiellino dell'Udinese che nella seconda parte si è invece alternato a Gnonto. Il ct ha dovuto fare di necessita virtù per quanto riguarda lo schieramento difensivo, avendo a disposizione solo cinque centrali di difesa. Al fianco di Gatti ed Acerbi si sono schierati prima Miretti e poi Ricci, con l'altro a completare la linea mediana nel 3-5-2.

3-5-2: Vicario; Miretti/Ricci, Gatti, Acerbi; Mazzocchi, Fagioli/Pessina, Ricci/Miretti, Tonali, Parisi; Gnonto, Pafundi/Pinamonti.