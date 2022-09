TMW - La prima punta che non ti aspetti. CDK può essere la carta a sorpresa (a gara in corso) di Pioli

Fonte: tuttomercatoweb.com

Partità molto probabilmente dalla panchina, questa sera Charles De Ketelaere. Compresa la Champions League all’esordio, il talento belga è reduce da 3 partite consecutive giocate da titolare ed in vista di questa sera contro la Dinamo Zagabria la sua presenza in campo non è scontata, anzi. Mister Pioli potrebbe lasciarlo inizialmente in panchina in modo da avere in campo la freschezza di Brahim Diaz, meno utilizzato ultimamente dell’ex Bruges, ma pure un’importantissima arma in più a partita in corso. Sì perché la qualità di CDK potrà essere importante anche a match iniziato, per ribaltare il risultato o per metterlo in ghiaccio. Il tutto cercando anche di valutare in quale posizione potrà impattare maggiormente.

Per Pioli “se ce ne fosse bisogno sarebbe una buona soluzione”. Ed il riferimento è al ruolo del belga, soprattutto al ruolo che adattandosi può fare. In rosa gli attaccanti centrali scarseggiano, visti gli infortuni contemporanei di Ibrahimovic, Rebic e Origi. E allora largo alla fantasia. Largo al possibile centravanti che danza nello spazio e agisce da vero e proprio falso nove. Una prima punta certamente atipica, ma che secondo Pioli ha nelle sue corde. Le segrete stanze di Milanello stanno raccontando anche di questa crescita. Magari non sarà un’occasione questa sera, ma nel prossimo futuro immaginare un De Ketelaere nel ruolo di punta centrale non è assolutamente utopia.