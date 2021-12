TMW - La top 100 del girone d'andata: Bennacer al 72° posto

Tuttomercatoweb ha stilato un report con la classifica dei 100 migliori giocatori, per rendimento, in questo avvio di campionato. Al 72° posto è stato collocato Bennacer e questa è la giustificazione: "L'esponenziale crescita di Tonali lo ha relegato al ruolo di prima alternativa del centrocampo. Tuttavia Pioli non se n'è mai privato, schierandolo in tutte le partite sebbene solo in 4 occasioni da titolare. Gioca a testa alta, detta i tempi della squadra e ha un tocco di classe. Ed evidentemente anche un bel tiro da lontano, come si è visto a Bologna, dove ha risolto una partita che rischiava di finire in figuraccia"