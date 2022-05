TMW - Lazio-Romagnoli, ultimo summit interlocutorio. Offerto un contratto di cinque anni

Fonte: tuttomercatoweb.com

E' stato interlocutorio in casa Lazio l'ultimo summit per Alessio Romagnoli, capitano del Milan in scadenza di contratto. Il club biancoceleste ha messo sul piatto cinque anni di contratto, ma ha solo leggermente alzato la sua precedente offerta da 2.5 milioni di euro netti a stagione più bonus. C'è ancora distanza tra domanda e offerta: la Lazio resta fortemente interessata al centrale rossonero, ma aldilà della durata del contratto è chiamata a fare uno sforzo se vuole chiudere l'accordo ed evitare così l'intromissione di altri club.