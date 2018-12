TMW - Le ultime su Milan-SPAL: Suso in dubbio, pronto Castillejo

L'ultima gara del 2019 sarà il posticipo tra Milan e Spal. I rossoneri stanno vivendo un periodo difficilissimo: tre pareggi ed una sconfitta nelle ultime quattro gare di campionato, con zero gol messi a segno. In casa SPAL le cose non vanno certamente meglio: il successo per la squadra di Ferrara manca da ben 9 giornate: era il 20 ottobre quando il club estense strappò i tre punti all'Olimpico contro la Roma.

Gattuso rischia di non avere a disposizione Suso contro la SPAL. Se non dovesse farcela spazio a Castillejo in attacco insieme a Cutrone e Higuain. In difesa cerca spazio Conti, anche se Calabria resta favorito sull'ex Atalanta. Calhanoglu, vista l'emergenza, resta a centrocampo con i ritrovati Kessiè e Bakayoko.

MILAN 4-3-3 - Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko, Calhanoglu; Castillejo, Higuain, Cutrone.

Mister Semplici costretto a rinunciare a Lazzari, messo fuori casa da una distorsione alla caviglia subita nel match con l'Udinese. Torna Kurtic dopo il turno di squalifica, in attacco si rivede Antenucci.

SPAL 3-5-2 - Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Costa, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.