TMW - Lippi: "Tonali sarà un grande giocatore. Pioli riesce ad entrare nella testa dei giocatori"

© foto di Federico De Luca

A margine della presentazione dei libro "Un sogno realizzato", sui giocatori nati a Viareggio che hanno giocato in Serie A, parla l'allenatore Marcello Lippi in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "Scoprire i giovani è sempre positivo, il problema è che con le loro squadre non fanno esperienza internazionale, l'unico modo è farli giocare con l'Italia. Quando ero io ct sceglievo tra il 65/70% di stranieri e il resto di italiani, ora il contrario. Se non fanno esperienza non serve a niente".

Un consiglio a Pioli per il post-Scudetto?

"Lui è allenatore molto bravo e persona intelligente. Quelli bravi non lo sono per la tattica ma perché entrano nella testa dei calciatori e lui sa farlo".

Tonali che futuro ha?

"Sarà un grande giocatore".