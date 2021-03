TMW - Lotta Scudetto, calendari a confronto: così Inter, Milan e Juve fino a fine stagione

Calendari a confronto in chiave Scudetto. L'Inter capolista che stasera scenderà in campo contro l'Atalanta per concludere la 26esima giornata di Serie A è al momento a +3 sul Milan secondo in classifica e a +7 sulla Juventus di Andrea Pirlo. Archiviati entrambi i derby di Milano, la Juventus affronterà le due squadre meneghine sul finire della stagione, ovvero alla 35esima e alla 37esima giornata. Di seguito il calendario di Serie A delle tre squadre da qui al termine della stagione.

Classifica

Inter 59 punti (25 gare)

Milan 56 punti (26 gare)

Juventus 52 punti (25 gare)

26esima giornata

8 marzo - Inter-Atalanta

27esima giornata

14 marzo - Torino-Inter

14 marzo - Milan-Napoli

14 marzo - Cagliari-Juventus

Recupero terza giornata

17 marzo - Juventus-Napoli

28esima giornata

20 marzo - Inter-Sassuolo

21 marzo - Fiorentina-Milan

21 marzo - Juventus-Benevento

29esima giornata

3 aprile - Bologna-Inter

3 aprile - Milan-Sampdoria

3 aprile - Torino-Juventus

30esima giornata

11 aprile - Inter-Cagliari

11 aprile - Parma-Milan

11 aprile - Juventus-Genoa

31esima giornata

18 aprile - Napoli-Inter

18 aprile - Milan-Genoa

18 aprile - Atalanta-Juventus

32esima giornata

21 aprile - Spezia-Inter

21 aprile - Milan-Sassuolo

21 aprile - Juventus-Parma

33esima giornata

25 aprile - Inter-Hellas Verona

25 aprile - Lazio-Milan

25 aprile - Fiorentina-Juventus

34esima giornata

2 maggio - Crotone-Inter

2 maggio - Milan-Benevento

2 maggio - Udinese-Juventus

35esima giornata

9 maggio - Inter-Sampdoria

9 maggio - Juventus-Milan

36esima giornata

12 maggio - Inter-Roma

12 maggio - Torino-Milan

12 maggio - Sassuolo-Juventus

37esima giornata

16 maggio - Juventus-Inter

16 maggio - Milan-Cagliari

38esima giornata

23 maggio - Inter-Udinese

23 maggio - Atalanta-Milan

23 maggio - Bologna-Juventus