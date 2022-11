TMW - Milan, Juve, Roma, Napoli e Monza hanno lasciato l'Assemblea di Lega prima che questa cominciasse

© foto di Antonello Gioia

Come appreso dalla redazione di TMW, l'Assemblea di Lega in programma per oggi non è iniziata come previsto alle 14.30, ma intorno alle 16.00 e senza i dirigenti di Juventus, Roma, Milan (con Paolo Scaroni), Napoli e Monza, i quali hanno lasciato la sede milanese di Via Rosellini poco dopo il loro arrivo e senza aver partecipato alla riunione, poi iniziata, con 12 club presenti, circa un'ora e mezza dopo l'orario previsto inizialmente.