TMW - Milan, la lista dei 25 giocatori: ecco la suddivisione della rosa

Serie A, calciomercato e rose da 25 calciatori. Torna il consueto appuntamento targato Tuttomercatoweb.com. Da sei anni la FIGC ha infatti introdotto la normativa per cui, all'inizio del campionato di Serie A, ogni squadra deve presentare una rosa composta al massimo da 25 calciatori. Di questi, 4 devono essere formati nel vivaio di un club italiano e 4 nel vivaio del club per cui sono tesserati. Esclusi dal conteggio gli under 22, cioè i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi, che possono essere schierati in qualsiasi momento della stagione, a prescindere dal loro inserimento in lista. Da sei anni, TuttoMercatoWeb.com vi regala ogni estate un approfondimento sulle rose: una guida, utile anche per capire le operazioni delle società, che in sede di mercato compiono le proprie scelte anche in funzione di queste regole.

Milan 2020-2021 - 19 giocatori + 9 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Davide Calabria, Antonio Donnarumma.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Alessio Romagnoli, Andrea Conti, Franck Kessie.

Altri elementi della rosa: Mateo Musacchio, Leo Duarte, Hakan Calhanoglu, Rade Krunic, Samu Castilejo, Theo Hernandez, Lucas Paquetá, Simon Kjaer, Diego Laxalt, Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Alen Halilovic, Ismel Bennacer, Ciprian Tatarusanu.

Under 22: Gianluigi Donnarumma, Matteo Gabbia, Pierre Kalulu, Sandro Tonali, Brahim Diaz, Alexis Saelemaekers, Daniel Maldini, Lorenzo Colombo, Rafael Leao.