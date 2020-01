TMW - Milan, per Gabbia c'è anche il Parma. Il rossonero è richiestissimo

L’esordio in Coppa Italia con la maglia del Milan contro la SPAL per Matteo Gabbia è stata una bella soddisfazione, ma l’arrivo di Kjaer ha chiuso ulteriormente gli spazi per il classe ‘99. Nelle ultime ore ai rossoneri sono arrivate però altre offerte decisamente importanti per un prestito, ma stavolta dalla Serie A. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Parma e Sampdoria infatti, visti i numerosi problemi difensivi, sarebbero interessate ad acquistare il nazionale Under 21 in prestito secco. Per il momento Gabbia non si muove, ma il ragazzo sta sicuramente valutando con attenzione qual è la cosa migliore da fare per il proprio futuro.