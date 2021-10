TMW - Milan-Romagnoli, trattativa per il rinnovo in fase di stallo

Da capitano e perno per il presente ed il futuro al possibile addio a parametro zero. La storia di Alessio Romagnoli ed il Milan potrebbe presto interrompersi, vista la scadenza del contratto del difensore nel prossimo giugno e le lungaggini legate alla trattativa per il suo rinnovo. Il giocatore nel corso degli ultimi mesi ha perso gradi e importanza, all’interno del progetto tecnico di Stefano Pioli. E proprio questa evoluzione di campo potrebbe aver in qualche modo influenzato anche le idee delle parti in causa.

La trattativa è difficile e gli interessi di altri club sono già in mano a Mino Raiola. L’agente del difensore nelle scorse settimane pur non dando indicazioni precise non sembra aver chiuso all’addio. Anzi. Le richieste d’ingaggio, però, complicano un po’ tutti i discorsi. Il Milan per prolungare non vorrebbe andare troppo oltre i 5 milioni attualmente percepiti.Ad oggi gli spiragli per un prolungamento sembrano essere minimi, ma da qui a giugno è possibile che le parti tornino a parlare e a incontrarsi. Magari con presupposti diversi rispetto agli attuali.