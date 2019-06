TMW - Mondiale femminile, Italia-Olanda: le pagelle delle rossonere

Bergamaschi 5: Dovrebbe fare l’esterno, ma a volte si accentra come mezzala o trequartista. Fatica a trovare una vera posizione in campo e a spingere come sa fare. In più ha la colpa di non sfruttare l’occasione migliore dell’Italia nel match.

Giugliano 6: Solita regia precisa anche se deve dedicarsi a un grande lavoro oscuro davanti alla difesa nel rombo che l’Italia prova in certi frangenti.

Giacinti 5: Scatta mille volte sul filo del fuorigioco cercando di ispirare le compagne che però non sempre la assecondano. Tanta corsa, tanta lotta davanti come suo solito e anche una buona occasione non sfruttata. Nella ripresa cala come tutta l’Italia e non punge più molto dalle parti di Van Veenendaal.

dal 55° Sabatino 5,5: Ha una buona palla per riaprire il match ma sbatte contro il portiere olandese. Lotta a tutto campo dando una mano anche dietro.