TMW - Nani: "Tra Ibra e CR7 scelgo lo svedese"

Nel corso di TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Gianluca Nani che da ds ha risposto anche alla domanda su chi preferirebbe tra CR7 e Ibrahimovic: "Prenderei lo svedese perchè è uomo squadra oltre che un grande attaccante. Ha 40 anni e fa partite pazzesche, è la conferma che la classe non va via. Chiaramente CR7 è straordinario, ha vinto Palloni d'Oro a ripetizione, però Ibra è anche uomo spogliatoio e fa sentire la sua presenza in campo al di là dei suoi gol e delle sue giocate"