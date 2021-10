TMW - Napoli, tegola Osimhen. Risentimento al polpaccio: out per la trasferta di Salerno

Tegola in casa Napoli. Victor Osimhen non partirà per la trasferta di Salerno e non sarà dunque a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di domani all'Arechi. Il nigeriano è uscito anzitempo dal campo per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.