TMW - Nell'ultimo anno la Serie A ha speso 970,2 milioni: il focus

Come giudicare il calcio italiano? In campo forse non è più fallimentare dopo le sei squadre portate ai quarti di finale delle tre competizioni, ma fuori sicuramente lo è di più. Perché nell'ultimo anno, tra chi chude i bilanci al 31 dicembre 2021 e chi li chiude al 30 giugno 2022, i club hanno perso 970,2 milioni. Un dato terrificante. Ci sono solamente due club che, grazie alle plusvalenze, si sono salvati: la Fiorentina, che ha venduto Vlahovic e Chiesa praticamente in un'unica soluzione (temporale) cioè tra gennaio e giugno 2022, e l'Atalanta, con un +11 dettato dalle plusvalenze di Gosens, Bettella, Melegoni e Colpani nel suo bilancino di sei mesi di regno degli americani.

E le big? Sono conti davvero incredibili, perché l'Inter va a pagare 140 milioni, la Roma 214,4 e la Juventus addirittura 239,3. Il Milan è in ripresa e paga "solo" 66,5 milioni, mentre il Napoli è a quota -51,9 milioni, con De Laurentiis che però ha deciso di ritornare agli antichi conti, senza innamorarsi di chi chiede stipendi da capogiro ma eventualmente vendendo e portando a zero bandiere come Mertens e Insigne. Sono cifre spaventose che farebbero fallire qualsiasi altra azienda che non sia una startup. Invece quasi tutti i club hanno costi strutturali che continuano a peggiorare, soprattutto Inter, Juventus e Roma che vanno avanti a bond, aumenti di capitale e pagamento in conto capitale dai soci per avere nuove risorse.