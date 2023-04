TMW - Nuovo regolamento per agenti e intermediari: la FIFA spiega tutti i dettagli

Fonte: a cura di Marco Conterio e Andrea Losapio di TMW

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È in corso un webinar organizzato da FIFA a proposito del nuovo regolamento per gli agenti introdotto il 16 dicembre del 2022 e che entrerà in vigore dall'ottobre del 2023. Nel corso dell'evento prenderanno la parola alcuni degli esponenti del comparto legale e dedicato a licenze e agenti dell'istituzione internazionale, partendo da Emilio Garcia Silvero, Chief Legal di FIFA. Un lungo webinar che Tuttomercatoweb.com che segue in quelli che saranno i passaggi principali.

Il regolamento completo - A questo link il nuovo regolamento completo introdotto lo scorso 16.12.22.

Il Podcast per spiegare cosa cambierà A questo link Tuttomercatoweb.com ha già affrontato lo scorso gennaio, all'interno di un Podcast, un approfondimento per spiegare e riassumere tutti i punti salienti e cardine del nuovo regolamento.

Ore 14 - EMILIO GARCIA SILVERO, FIFA CHIEF LEGAL

L'introduzione di Garcia Silvero Il Chief Legal di FIFA introduce l'evento. Emilio Garcia introduce il tema. "Questo evento online non è un webinar, ma abbiamo ricevuto oltre 2000 mail dagli agenti per discutere. Ringrazio tutti coloro che hanno fatto pervenire osservazioni costruttive. Adesso siamo nel periodo di transizione, iniziato il 9 gennaio, dal 1 ottobre del 2023 il nuovo regolamento entrerà in vigore al 100%. Questo nuovo regolamento porterà benefici a tutti: agenti, giocatori, club, allenatori, società, federazioni. Il 19 aprile ci sarà di nuovo un esame per agenti FIFA, il primo del nuovo corso. Abbiamo creato il Football Agent Working Group, con stakeholders e agenti da tutto il mondo, membri che la FIFA consulterà per i cambiamenti futuri e dal 1 ottobre solo coloro che avranno superato gli esami per essere agente FIFA potranno rappresentare i propri clienti".

Silvero spiega cosa cambierà col nuovo regolamento "Ci sarà una reintroduzione di un obbligatorio sistema di licenze. Ci sarà una reintroduzione di una moderna ed effettiva camera di risoluzione per le dispute tra le parti a livello internazionali. Saranno proibite le rappresentazioni multiple per evitare conflitti di interessi tranne che in un caso: quando un agente rappresenterà un club e un giocatore, con entrambe le parti concordi in questo. Ogni pagamento dovrà passare dalla Clearing House per garantire trasparenza finanziaria. Ci saranno poi tetti sui pagamenti agli agenti per proteggere il buon funzionamento del sistema. Adesso giocatori, club e società saranno più forti sotto questo aspetto. L'obiettivo è aumentare la professionalità degli agenti e dare più garanzie ai clienti".

ORE 14.15 - VICTOR RODRIGO ZAMORA, FIFA SENIOR LEGAL COUNSEL

Come funziona il FFAR Parla il FIFA Senior Legal Counsel, Victor Rodrigo Zamora. "Abbiamo accolto più richieste per fare l'esame di agente FIFA più del numero di agenti del 2015. Vogliamo proteggere l'integrità del sistema con questo regolamento. Come diventare agenti? Serve prima fare, da individui, un online form, avere i requisiti di eleggibilità, passare l'esame e pagare successivamente le tasse annuali". Zamora spiega come funziona l'esame per diventare agente e poi poter operare a tutti gli effetti dal 1 ottobre. Il primo passo è quello di caricare l'applicazione sul sito: se approvata, ci saranno 20 domande a cui rispondere in 60 minuti (in inglese, spagnolo o francese). Da lì ci sarà da pagare la tassa annuale e successivamente l'agente dovrà proseguire col percorso di formazione con dei crediti annuali da guadagnare. Tra le esenzioni ci sono anche la prova della licenza ottenuta per essere FIFA Player Agent nel 1991, 1995, 2001 e 2008 ed essere intermediario registrato tra il 2015 e il 2022.

La diretta streaming A questo link la diretta streaming integrale della FIFA con tutti i dettagli specifici.

Zamora spiega i dettagli dell'operatività degli agenti ""Il FFAR entrerà in vigore dal 1 ottobre 2023, la licenza FIFA consentirà a un agente di portare avanti il suo lavoro in tutto il mondo".

ORE 14.45 - KAROLINE KROME, FIFA EDUCATION & LICENSING MANAGER

Come funziona la piattaforma Karoline Krome, Education and Licensing Manager FIFA, spiega la piattaforma per agenti FIFA. "Parto dalla timeline: il 19 aprile ci sarà il primo esame, già sold out. Poi dal 1 maggio al 31 luglio ci saranno le iscrizioni al secondo esame del 20 settembre. Il 30 settembre chiuderanno le esenzioni, dal 1 ottobre partirà al 100%. Adesso i numeri: abbiamo avuto 7583 richieste, 997 tra le esenzioni e 6584 per l'esame. Tra le Federazioni con più richieste: la FA inglese, poi quella brasiliana, poi la spagnola, poi la statunitense e quinta la belga".

Krome sta spiegando tutti gli aspetti tecnici della piattaforma in un panel dedicato agli agenti e all'utilizzo del sito FIFA per registrarsi, per fare l'esame, per proseguire poi anche nel percorso successivo.

ORE 16 - LUIS VILLAS BOAS PIRES, HEAD OF AGENTS