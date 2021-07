TMW - Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 squadre di Serie A

(Vengono prese in considerazione, sia in entrata che in uscita, solo le operazioni già ufficiali)

ATALANTA (3-4-2-1): MUSSO; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All: Gasperini (confermato)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, BONIFAZI, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; VAN HOOIJDONK. All: Mihajlovic (confermato)

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, STROOTMAN, Rog, Lykogiannis; Marin, Joao Pedro; Pavoletti. All: Semplici (confermato)

EMPOLI (4-3-1-2): VICARIO; Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Parisi; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; Mancuso, La Mantia. All. ANDREAZZOLI (nuovo)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; LIROLA, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; GONZALEZ, Vlahovic, SOTTIL. All. ITALIANO (nuovo)

GENOA (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Behrami, Baldej, Rovella, Criscito; Destro, Shomurodov. All. Ballardini (confermato)

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Günter, Magnani; Faraoni, Tamèze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. DI FRANCESCO (nuovo)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, CALHANOGLU, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. All: INZAGHI (nuovo)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot; Chiesa, Dybala, Ronaldo. All. ALLEGRI (nuovo)

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Raul Moro, Immobile, Correa. All. SARRI (nuovo)

MILAN (4-2-3-1): MAIGNAN; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli (confermato)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. SPALLETTI (nuovo)

ROMA (4-2-3-1) Fuzato: Karsdorp, Smalling, Mancini, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. MOURINHO (nuovo)

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Capezzi, CURCIO; Djuric, Fella. All. Castori (confermato)

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Silva, Ekdal; Candreva, Quagliarella, Damsgaard. All. D'AVERSA (nuovo)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All: DIONISI (nuovo)

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Erlic, Bastoni; Maggiore, Leo Sena, Figoli; Verde, Nzola, Gyasi. All. THIAGO MOTTA (nuovo)

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Rincon, Mandragora, AINA; Verdi, Sanabria; Belotti. Allenatore: JURIC (nuovo).

UDINESE (3-5-2): PADELLI; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Wallace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti (confermato)

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; EBUEHI, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Fiordilino, PERETZ; Aramu, Di Mariano, Johnsen. All. Zanetti (confermato).