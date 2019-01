TMW - Paqueta, fantasma a chi? Il palo e colpo alla Neymar per conquistare tutti

Una gara in Coppa Italia, una in Supercoppa e oggi l'esordio in Serie A. Lucas Paquetá è l'uomo copertina della seconda parte di stagione del Milan, almeno in attesa dell'ingaggio di Krzysztof Piatek. Il centrocampista brasiliano ha convinto anche contro il Genoa, soprattutto nel secondo tempo quando i rossoneri hanno guadagnato metri di campo fino a raggiungere la vittoria. Una giocata alla Neymar ha fatto esaltare il pubblico di fede milanista, ma i movimenti del classe '97 convincono a prescindere dal palo colpito a fine primo tempo e dal gol di testa sfiorato durante la ripresa. Ecco che il 'fantasma' Paquetá si sta piano piano trasformando in una lieta sorpresa per i milanisti e per gli addetti ai lavori che non conoscevano l'ex Flamengo, forse strapagato dal Milan quanto voglioso di conquistare definitivamente la titolarità del Milan di oggi e di domani. La strada intrapresa dal numero 39, dopo tre presenze complessive con la sua nuova squadra, sembra essere quella giusta.