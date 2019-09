TMW - "Paqueta non è un trequartista". Giampaolo ci riprova, ma solo per 45'

Non parliamo di bocciatura. Alla terza giornata, è ancora presto. Però Marco Giampaolo, parlando di Lucas Paquetá prima della sosta, era stato abbastanza chiaro: "Per me il trequartista deve essere un attaccante, lui può diventare una grande mezzala". Contro il Verona, il tecnico rossonero ci ha comunque riprovato: il brasiliano alle spalle di Piatek, al fianco di Suso, in un 4-3-2-1 spurio e asimmetrico per sfruttare le doti dello spagnolo, che partendo dalla destra dà il suo meglio.

Esperimento fallito, almeno a giudicare dalla scelta successiva del tecnico rossonero: nell'intervallo Paquetá resta sotto la doccia, in campo va Ante Rebic, il Milan passa a un 4-3-3. In attesa di scoprire se la mossa tattica darà i suoi frutti (la gara al momento è ferma sullo 0-0), è un altro messaggio chiaro. Ribadito in campo, più che a parole: nonostante nella sua idea di calcio il trequartista ci debba essere, Giampaolo deve fare i conti con una rosa che non sembra costruita in quella direzione. E Paquetá resta una potenziale grande mezzala, non un 10, per l'ex allenatore della Sampdoria. Che ci ha provato, a scanso di equivoci.