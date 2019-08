TMW - Parma, Conti verso la permanenza al Milan: è all-in per Ankersen

Andrea Conti sembra aver deciso: vuole restare al Milan. Per giocarsi le sue carte, per dimostrare al club e a se stesso di aver recuperato e di esserlo, da Milan. Talento sfortunato, il terzino destro è (era?) la prima scelta del Parma e del ds Daniele Faggiano. La decisione di Conti, però, sembra aver portato i ducali a muoversi in un'altra direzione: l'uomo mercato del Parma non si è fatto trovare impreparato e per questo il forcing è per Peter Ankersen, classe '90 del Copenhagen, sul quale il sorpasso sul Genoa sembra eseguito.