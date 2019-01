TMW - Pistolero d'oro: Piatek per il Milan del futuro, senza rimpiangere Higuain

Sei mesi per conquistare la chiamata di un club che, in futuro, punta a tornare grande come lo è stato in passato. Krzysztof Piatek a breve sarà un nuovo calciatore del Milan, manca l'ufficialità ma nelle prossime ore il polacco potrà indossare la maglia rossonera. Quella rossoblu gli ha portato decisamente bene, perché il classe '95 s'è presentato con quattro gol in Coppa Italia al Lecce. Un ottimo bigliettino da visita, seguito poi da prestazioni importanti e tanti gol. Tredici in diciannove partite in Serie A e scettro dei bomber posseduto a lungo, prima della rimonta dei vari Ronaldo, Zapata e Quagliarella. Intanto Enrico Preziosi è pronto a incassare 35 milioni di euro più bonus dal Milan, l'ennesima plusvalenza che arricchisce le casse del grifone ma impoverisce la rosa di Prandelli sotto il profilo tecnico. Poco male per il Genoa, virtualmente salvo quando è appena iniziato il girone di ritorno. Ora il compito di Piatek sarà quello di conquistare il pass per la prossima Champions con la maglia del Milan, a suon di gol e senza far rimpiangere Gonzalo Higuain. Non ci vorrà molto, per quanto ha mostrato il Pipita nei suoi mesi a Milanello.