TMW Radio - A. Paganin: "Il valore di Theo come giocatore non si discute"

Theo Hernandez sta diventando un problema in casa Milan? Prima l'episodio di Roma contro la Lazio che ha coinvolto anche Leao, poi le prestazioni flop, non ultima quella di Firenze, con annessa espulsione e multa della società. Intanto però i media parlano di richieste di rinnovo a cifre vicine agli 8 mln di euro. E allora cosa dovrebbe fare il Milan? Cederlo o rinnovare? Ecco cosa ha detto Antonio Paganin, tra gli opinionisti di TMW Radio:

"Per come è l'atteggiamento di adesso, ho dei dubbi. Il valore del giocatore non si discute, il comportamento non è da capitano e leader che dovrebbe avere in mano lo spogliatoio".