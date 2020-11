TMW RADIO - Accardi, DS Empoli: "Siamo i primi tifosi di Bennacer"

Pietro Accardi, ds dell'Empoli, ha parlato a TMW Radio, intervenendo ai microfoni di Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini nel corso della trasmissione Stadio Aperto:

Quanto la soddisfa vedere Caputo segnare anche in Nazionale?

"Tantissimo: è un ragazzo straordinario, che merita tutto questo successo. Da sempre è determinato, purtroppo la sua carriera ha avuto qualche intoppo ma è vero anche che forse da questi è stato formato ancora di più. Da parte nostra c'è soddisfazione nel vedere un ragazzo che poco tempo fa abbiamo preso dall'Entella in Serie B, e che oggi è in Nazionale. Un discorso che vale anche per Di Lorenzo, Bennacer e Traorè... Siamo i loro primi tifosi".