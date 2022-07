TMW RADIO - Accardi: "La gestione aziendale Milan è a oggi la migliore senza dubbio"

MilanNews.it

© foto di Milannews.it

Durante la trasmissione “A Tutto Mercato” su TMW Radio è intervenuto il procuratore Giuseppe Accardi per commentare vari temi. Queste le sue parole.

Per ora l’Inter sta facendo un instant team e il Milan una squadra anche per il futuro?

“La gestione aziendale Milan è a oggi la migliore senza dubbio. È una gestione competente e con una grande voglia di rischiare, come quello di lasciare andare via Donnarumma e Kessie. La competenza non sta solo nello scegliere i giovani bravi ma anche nel capire Ibrahimovic quanto può dare in tutto lo spogliatoio. Ma basta pensare a che persone sono Maldini e Massara. Vi dico una cosa: se chiami uno dei due e in quel momento ha da fare, ti richiama appena può, altri non ti richiamano mai”.