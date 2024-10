TMW Radio - Apolloni: "Serve confermare e dare forza a Fonseca"

Da questo weekend in avanti le cose iniziano a farsi davvero serie per il Milan che dovrà giocare sette partite in ventuno giorni, alcune delle quali potrebbero davvero rappresentare uno spartiacque per la stagione in senso positivo o negativo. Il primo ostacolo sarà l'Udinese sabato alle ore 18 a San Siro. Della situazione di mister Fonseca, che sa di dover ottenere risultati quanto prima, ha parlato a Maracanà sulle frequenze di TMW Radio l'ex calciatore e ora allenatore Luigi Apolloni.

Milan, fiducia a Fonseca. Che ne pensa?

"Le problematiche vanno risolte. Serve dare forza a Fonseca, altrimenti nel gruppo non c'è unità d'intenti. Serve confermarlo e dargli forza, facendo capire ai calciatori che c'è lui".