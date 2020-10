TMW RADIO - Ardito: "Il Milan Femminile ha delle giocatrici importanti"

L'allenatore Michele Ardito, ex Florentia San Gimignano, si è collegato in diretta con i microfoni di TMW Radio per intervenire nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile. "Come vedo tatticamente Milan e Inter? Il Milan ha sfruttato la pausa per lavorare sul 3-5-2, anche perché ha giocatrici importanti ed è sempre difficile lasciare fuori le brave. L'idea di Ganz è sfruttare appieno la sua rosa, e potrebbe essere una buona alternativa al 4-3-3 con cui li abbiamo visti giocare spesso. Per l'Inter invece si va avanti col 4-3-3, anche perché pensano che davanti ci sia il miglior potenziale offensivo. Le difficoltà interiste non sono collegate al modulo quanto a una serenità che manca. Auguro loro di ritrovarla presto".