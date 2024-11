TMW Radio - Barigelli: "Non ho visto le nostre squadre in balìa dei top club. L'Inter ha lottato col City, il Milan ha battuto il Real, quindi..."

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore de La Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli.

Che ne pensa del campionato di Serie A?

"La squadra che è la vera sorpresa è la Lazio, neanche il tifoso più ottimista potesse immaginare il percorso positivo che sta facendo, anche in Europa. Non credo sia un campionato livellato verso il basso. Lo dice la classifica anche della Champions League, con le italiane che competono per entrare già tra le prime otto. Non ho visto le nostre squadre in balìa dei top club. L'Inter ha lottato col City, il Milan ha battuto il Real, quindi...Vendiamo malissimo il nostro prodotto".

Retegui e Kean capocannonieri in Italia: possono essere gli uomini della svolta in Nazionale?

"Tra i due credo di più in Retegui, perché Kean ha grandissime qualità ma ci ha fatto vedere di avere un carattere particolare. Retegui invece è dedito al lavoro. Dobbiamo ringraziare allenatori come Gasperini. Retegui, intuizione di Mancini, è diventato un attaccante di livello internazionale con Gasperini. Spalletti ha cercato di fare un lavoro come in un club ma sulla sua pelle agli Europei ha capito che bisogna fare altro. Credo in Retegui, spero che Kean abbia dato una svolta alla sua carriera".