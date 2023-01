TMW RADIO - Bellinazzo: "L'interesse di JP Morgan? E' un buon segnale per la Serie A"

Ascolta l'audio

INTRO - Ospite: Marco Bellinazzo Bellinazzo:" JP Morgan sarebbe un segnale importante per valorizzare il nostro calcio. I fondi se entrano vogliono decidere. Ora servirebbe un progetto di ridimensionamento." - Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

Il giornalista economico Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dell'interessamento della JP Morgan per la Serie A: "C'è da capire su quali presupposti avverrebbe questo finanziamento. E' da tempo che c'è l'interesse dei fondi per varie leghe calcistiche, arrivano a partnership, come in Spagna. Ora potrebbe esserci un nuovo interessamento ma andranno lette meglio le intenzioni dei club, perché il prossimo bando si presenta con tantissime incognite. L'interessamento dei fondi può essere o per finanziare un progetto di una media company o per entrare in partnership come accaduto in Spagna per vendere meglio i diritti tv e avere degli utili. La frontiera più effervescente è quella americana, uno perchè c'è il mondiale alle porte e poi perché i gruppi di streaming puntano ai diritti tv. L'attenzione di banche e finanziarie è da legarsi a un progetto complessivo di investimenti nel mondo sportivo. Se c'è stata una manifestazione d'interesse, bisogna capire come è stata ma è un segno di valorizzazione del nostro calcio in un momento difficile. Siamo in una fase preliminare, è un buon segnale se c'è questo interesse sulla Serie A".