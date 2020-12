TMW RADIO - Bellugi racconta il suo dramma: "Un disastro ma non pensavo di essere così ben voluto"

L'ex calciatore dell'Inter e della Nazionale, Mauro Bellugi, è tornato a parlare a TMW Radio della recente amputazione delle gambe. Voce spezzata, ma il sorriso resta lo stesso. “Mi è capitato un disastro che non avete idea. Mi hanno ricoperto di affetto, non pensavo di essere così ben voluto", ha dichiarato Bellugi. Poi continua: "Un giornalista mi ha paragonato a Zanardi, ma io sono uno dei tanti. Alex fa parte dei miti invece. Nella mia vita non ho mai avuto problemi, una rogna doveva capitarmi, ma la si affronta e la supererò. Quando ti amputano le gambe il male da uno a dieci è mille. Ora il dolore è un po’ passato, farò riabilitazione e poi vorrei montare delle protesi come Pistorius. A quel punto sfiderò Brambati sui dieci metri (ride, ndr)". Bellugi trova anche la forza per raccontare un aneddotto sul giorno dell'operazione: "Quando il dottore, che è tifoso dell'Inter, mi ha tagliato la gamba destra mi ha detto 'Questa è quella del Borussia'. Ho chiesto poi se potesse risparmiarmela, ma non si poteva".

Chiude con una raccomandazione: "Mettete la mascherina, io sono in ospedale e un giorno racconterò cosa ho visto. Cose allucinanti, non facciamo scherzi".