TMW RADIO - Bonanni: "Milan, quella di Leao un'espulsione assurda"

Massimo Bonanni, ex calciatore e tecnico, ha commentato la giornata di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue parole sull'espulsione di Leao contro la Sampdoria: "Espulsione assurda, anche difficile commentarla. E' palese che è un gesto tecnico, guarda il pallone. Se il difensore ha il coraggio a metterci la testa ok, ma non è gioco pericoloso, perché la palla era alta".