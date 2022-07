TMW Radio - Bonanni: "Romagnoli? Un buon difensore ma deve capire cosa vuole"

MilanNews.it

L'ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato del futuro di Alessio Romagnoli, attualmente svincolato e cercato dalla Lazio e altri club di Premier: "E' un buon difensore, non capisco bene cosa voglia fare. Ha sempre detto che è un tifoso della Lazio, non credo che la società gli abbia fatto un'offerta ridicola. Ora deve capire lui da che parte stare. Con tutto rispetto per il Fulham, giocherebbe in casa e avrebbe responsabilità importanti. O è davvero è un'offerta bassa o c'è qualcosa che non mi quadra".