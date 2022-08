TMW Radio - Bonanni: "Scudetto? Roma come Milan e Inter se prende Belotti e un difensore"

MilanNews.it

“Ho grandissima stima di Sarri e credo che sia un allenatore di calcio importante capace di insegnare un’idea precisa alle sue squadre. Da qui a dire che la Lazio si sia avvicinata tanto a Inter e Milan ce ne passa. Il Presidente Lotito ha dichiarato di aver ottemperato alle richieste dell’allenatore. La Roma ha fatto un mercato importante e, se dovesse completare con Belotti per Shomourodov e con un difensore in più, sarebbe favorita per lo Scudetto al pari di Milan e Inter. Il Napoli lo vedo indietro perché ha cambiato tanto e avrà bisogno di tempo, con giocatori giovani che devono dimostrare di saper reggere la piazza: anche Spalletti, come Sarri, è un maestro di calcio importante”.