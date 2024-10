TMW RADIO - Braglia: "Alcuni giocatori non sono da Milan, vedi Loftus-Cheek"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia.

Milan, come esce da questa partita?

"Con qualche rammarico se avesse giocato sempre come l'ultima mezz'ora. Ha avuto un atteggiamento solo difensivo prima. Giocando con l'atteggiamento visto alla fine, il Milan aveva una grande opportunità. E poi dico che alcuni giocatori non sono da Milan, vedi Loftus-Cheek, poi continuiamo a dire di Leao ma per il blasone del Milan non da quello che dovrebbe dare".

E' guarito il Milan o no?

"Il Milan ha bisogno di leader in campo, Morata lo è, lasciarlo in panchina non va. Non vedo in questo momento leadership in Loftus-Cheek per esempio, finora non ha dato quello che può dare".