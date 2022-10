TMW RADIO - Braglia: "Alla Juve serve uno tipo Del Piero, basti vedere cosa ha fatto Maldini al Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex portiere Simone Braglia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei problemi in casa Juventus: "Serve voltare pagina, costi quel che costi. Ad oggi devi cambiare registro, anche dal punto di vista tecnico. Allegri non risponde più, non è quello di una volta. E poi anche in società. Lì servirebbe una bandiera che riporterebbe entusiasmo, tipo Del Piero. Basti vedere cosa ha fatto Maldini al Milan. Serve gente che a livello societario abbia a cuore la sorte del club e abbia a cuore i tifosi. Serve un'azione forte. E ai giocatori bisogna far capire che quello che conta è il club".