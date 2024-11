TMW Radio - Braglia: "Chi ha Tonali difficilmente se lo lascerà scappare"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia.

Quanto manca Tonali al Milan e alla Serie A?

"Manca lo spessore del giocatore. Ha fatto vincere il Milan, così come Kessiè. Erano due giocatori di sostanza, due giocatori universali, e chi ce li ha difficilmente se li lascerà scappare".

Great to meet @janniksin last night at the @atptour finals in Turin. Really enjoyed talking about the greatness of @acmilan, our love for the club, and our experiences in the world of sport. ️️ pic.twitter.com/03jphfab1L