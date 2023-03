TMW RADIO - Braglia: "De Ketelaere? La partita di Firenze può essere l'occasione giusta"

Fiorentina-Milan: tocca a De Ketelaere dal 1'. Può essere la volta buona per sbloccarsi? "Non è un rischio. De Ketelaere ha qualità, deve cominciare a far vedere qualcosa nel girone di ritorno. Questa è la partita giusta per farlo".

Ospiti: Brambati:" La Juve deve pensare partita per partita." Orlando:" Cabral come punta meglio di Jovic. La Juve può prendere il 4 posto" Braglia:" Contro la Fiorentina il Milan deve far bene per la Champions." - Maracanà con Marco Piccari

Per il Milan vede qualche rischio in questa partita?

"Il rischio Champions? Fare bene con la Fiorentina vuol dire approcciare con più fiducia al Tottenham. L'unico rischio che vedo per il Milan è Maignan. Dopo sei mesi può ridarci il significato della sua personalità, che è mancata molto finora lì dietro e in generale in squadra".

De Ketelaere può essere un bidone?

"No, mi fido della scelta fatta. L'ambiente Milan sa far crescere i talenti. Basta dare il tempo giusto, e poi dipende la lunghezza da ogni soggetto. Prima o poi uscirà fuori".