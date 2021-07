TMW RADIO - Braglia: "Donnarumma? Non è il più forte al mondo"

A dire la sua sulla vittoria dell'Italia a Euro 2020 è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia.

Ieri Donnarumma miglior giocatore del torneo...

"E' il portiere migliore in assoluto in prospettiva, non si possono cancellare quello che hanno fatto altri portieri in carriera. Nella sua giovane età ha l'opportunità di diventare il più forte al mondo, ma non lo è al momento. Lo dovrà dimostrare nel prossimo mondiale. Ad oggi ancora non lo considero tale, ha fatto un grande Europeo come Spinazzola e Jorginho".