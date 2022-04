TMW Radio - Braglia: "Ibra potrebbe tornare utile come responsabile dell’area tecnica"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex portiere Simone Braglia si è così espresso su Ibrahimovic: "Ibra farebbe comodo in qualsiasi società, anche a livello dirigenziale. Dopo quest’anno potrebbe prendere in considerazione di appendere le scarpe al chiodo, ma qui dipende dalla sua volontà. Potrebbe tornare utile come responsabile dell’area tecnica".