TMW RADIO - Braglia: "La Champions può essere la medicina giusta per il Milan"

MilanNews.it

Ascolta l'audio

Ospiti: Ordine:" Pioli dovrebbe spiegare tutti gli infortuni e mercato senza risorse." Gherarducci:" Il rapporto tra giocatori e Pioli è cambiato. Zaniolo si rimette in gioco" Braglia:" La Champions può fare ripartire il Milan. La Roma ha fatto bene con Zaniolo." Cucciari:" Manca Ibrahimovic nel gruppo. Zaniolo ha sbagliato la scelta." - Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Cucciari

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia, il quale ha commentato così la crisi del Milan:

Milan, flessione preoccupante. C'è una soluzione per uscire fuori da questo tunnel?

"Quella che può essere la soluzione, perché non credo sia un problema fisico ma mentale, è la Champions. Può essere la medicina giusta per questo Milan. Se Leao è stato messo fuori per motivi di contratto, è giusto che la società lo abbia fatto. Sicuramente le responsabilità dell'allenatore ci sono, ma anche i meriti. E' una squadra giovane e le serve una certa crescita per certi traguardi e personalità come Ibra pesano".