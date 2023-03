TMW RADIO - Braglia: "Leao è l'elemento che può far ottenere un risultato importante al Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ospiti: Braglia:" Leao può incidere, nel Napoli spaventa il collettivo. La Roma rischia per la pressione." Impallomeni:" Theo deve fare un partita di livello. Spalletti troverà la mossa. Sarzanini:" La Roma non può più sbagliare. La Lazio rischia." Maracanà con Marco Piccari

A parlare di Napoli-Milan e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Osimhen salta la sfida Napoli-Milan:

"Solitamente chi è fuori, credo che l'assenza non incida. Da tifoso napoletano però dico che l'assenza in chiave Champions è dura".

Che sfida vede al Maradona, anche in chiave Champions?

"Nelle ultime partite Osimhen è stato determinante, anche come leadership, quindi sarà un'assenza pesante per la Champions. Regalare uno come Osimhen agli avversari non è una cosa di poco conto".